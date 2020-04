Türkiyədə yeni növ koronavirusa görə bu dəfə şəhər və ya kənd yox, bina karantinə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyənin Kayseri şəhərində bir yaşayış binasının komendantının koronavirus testi pozitiv çıxıb. Buna görə də, 14 mərtəbəli binanın bütün sakinləri karantinə alınıb.

Qeyd edək ki, bu günə qədərTürkiyədə 57 min nəfərdə koronavirus aşkarlanıb, 1198 nəfər isə virus səbəbindən həyatını itirib.

Mənbə: Habertürk

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.