İngiltərə Baş naziri Boris Conson yenidən koronavirus testindən keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun koronavirustu testi bu dəfə neqativ çıxıb. Bu barədə onun yardımçısı Dominik Raab məlumat verib.

Qeyd edək ki, daha əvvəl Boris Conson koronavirus əlamətləri göstərdikdən sonra testi poizitiv çıxmış, xəstəxanaya yerləşdirilmişdi.

Mənbə: HaberGlobal

