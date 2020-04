Xoşagəlməz olay Türkiyənin Çorum bölgəsində meydana gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, evində tüfəngini təmizləyən şəxs qəza ilə tüfəngdən atəş açıb. Tüfəngdən çıxar qırmalar yan otaqda yatan qaynanasının başına tuş gəlib. 65 yaşlı qadını yaralı halda görən qızı təcili yarım çağırıb, qadını xəstəxanaya çatdırıblar.

Hadisəni törədən şəxsin isə evdən qaçdığı bildirilib.

Mənbə: Sondakika.com

