Milli Məclisin aprelin 17-də keçiriləcək iclasının gündəliyi məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Milli Məclisin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Akif Təvəkküloğlu açıqlamasında bu barədə məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, iclasın gündəliyinə 24 məsələ daxil edilib.

O bildirib ki, gündəlikdə “Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarəti həyata keçirən orqanın illik məruzəsi” və digər məsələlər var.

