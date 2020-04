Koronavirusa görə Azərbaycanda vahid elektron baza yaradılır

Koronavirus pandemiyası səbəbindən yaranmış şəraitdə aidiyyəti dövlət qurumları və dövlət müəssisələri tərəfindən tələb olunan həcmdə məlumatların müvafiq elektron bazaya daxil edilməsi və bu elektron bazaya aidiyyəti qurumların çıxışının təmin olunması məqsədilə İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən elektron portalın yaradılması işləri davam etdirilir.

Nazirlikdən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, artıq 24 dövlət qurumu üzrə məlumatlar elektron bazaya daxil edilib.

Elektron baza iqtisadi siyasət sahəsində təxirəsalınmaz qərarların vaxtında və çevik qəbul edilməsi üçün iqtisadiyyatda baş verən proseslərin operativ izlənilməsi və bu barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin mütəmadi məlumatlandırılması imkanı yaradır.

