Azərbaycana gələnlərin sayı 64 faizə yaxın azaldı - KORONAVİRUSA GÖRƏ

Təəssüflər olsun ki, koronavirus epidemiyası turizm sahəsi üzrə rəqəmlərə də təsir edib. Mart ayında Azərbaycana gələnlərin sayında 64 faizə yaxın azalma müşahidə edilib.

Metbuat.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Dövlət Turizm Agentliyinin Aparat rəhbəri Kənan Qasımov deyib.

Onun sözlərinə görə, martda Azərbaycana 93 min nəfər gəlib:

“Bu isə 153 min daha az turistin gəlməsi deməkdir. Nəzərə alaq ki, martın müəyyən bir dövründə sərhədlər açıq idi və gediş-gəlişə maneələr yox idi. Aprel ayında biz bu göstəricinin daha da azalaraq sıfıra enəcəyini gözləyirik”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.