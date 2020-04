"Ayaks"ın qapıçısı Andre Onana daha bir klubun maraq dairəsinə düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, PSJ 24 yaşlı qolkiperlı maraqlanır. Bildirilib ki, Paris təmsilçisi "Sevilya"dan Serxio Rikonu ala bilməsə, Onananı heyətinə qatmağa çalışacaq. Kamerunlu qapıçı üçün PSJ-nin 30 milyon avroya ehtiyacı olacağı vurğulanıb.

Qeyd edək ki, Onana ilə "Barselona" da maraqlanır.

