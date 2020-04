Türkiyədə koronavirusdan son sutka ərzində daha 98 nəfər dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Səhiyyə naziri Fəxrəddin Qoca Tvitterdə açıqlayıb. Bununla da Covid-19-dan ölənlərin sayı 1296-ya yüksəlib.

Gün ərzində daha 4 min 93 nəfərdə virus aşkarlanıb (ümumi 61 min 49). 511 xəstə sağalaraq evə buraxılıb (ümumi 3 min 957).

