Sosial şəbəkədə karantin qaydalarını pozaraq torpaq yolla Bakıya daxil olmaq istəyən sürücülərin polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılması görüntüləri yayımlanıb.

Metbuat.az olke.az-a istinadən xəbər verir ki, mülki avtomobildə gözləyən polis əməkdaşları torpaq yoldan keçən avtomobili təqib edərək saxlayıblar.

Videoda bildirilir ki, Bakı istiqamətində keçən şamaxılı taksi sürücüsü yenidən DYP postundan Şamaxı istiqamətində qeydiyyatda olduğu rayona qayıdır.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.