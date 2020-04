Son günlərin ən çox müzakirə olunan mövzusu işsiz şəxslərin birdəfəlik müavinət alması məsələsidir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Baku TV dövlətin verdiyi 190 manatlıq birdəfəlik yardımdan yararlanan Fərid Nurullayevlə həmsöhbət olub.

Daha ətraflı videosüjetdə:

