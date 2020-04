Virusun yeni əlamətləri aşkarlandı: Yoluxanların 36%-də... - Çin alimləri açıqladı

Çinin Vuhan şəhərində yerləşən Huashonq Elm və Texnologiya Universitetinin nevroloqu Bo Hu və heyəti Vuhanda 214 koronavirus xəstəsi üzərində araşdırma aparıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, araşdırma nəticəsində koronavirusun beyin və sinir sisteminə zərər verdiyi, nitqin pozulmasına və qıcolmaya səbəb olduğu məlum olub. Bu əlamətlərin ağır xəstələrin yarısında, bütün xəstələrin isə 1/3-də görülüb, bu da yoluxanların 36 faizi deməkdir.

Qeyd edək ki, yeni növ koronavirusun bilinən əlamətləri boğaz ağrısı, öskürək, hərarət, halsızlıq və dadbilmənin itirilməsi idi.

Mənbə: Ntv.com.tr

