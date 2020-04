"Noyabr ayında koronavirusun ikinci dalğası başlayacaq" - Çinli həkim açıqladı

"Dünya bu ilin yaz mğvsümündə koronavirusün öhdəsindən tam olaraq gələ bilməyəcək. Noyabr ayında yeni epidemiya dalğası mümkündür".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Çinin "Covid-19" klinik mütəxəssislər heyətinin rəhbəri, Huaşan xəstəxanası yoluxucu xəstəliklər bölməsinin rəhbəri Zanq Venhonq deyib. O qeyd edib ki, ilk koronavirus dalğası zamanı xüsusən diaqnoz qoyulmasında təcrübə qazanıldığı üçün ikinci dalğa zəif olacaq:

"Lakin yetərli tibbi qaynaqlara sahib olmayan Afrika və Cənubi Amerikadakı kimi ölkələr çətinlik çəkəcəklər".

Mənbə: Ntv.com.tr

