TRAMP ƏSƏBLƏŞDİ: ''Etdiyim hər şey düzgündür''

Metbuat.az xəbər verir ki, Amerikanın ''Uhanı'' adlandırılan Nyu-York həmçinin Luiziana və Miçiqan ştatlarında xəstəxanaya yerləşdirilənlərin sayı azalıb.

Bu barədə Donald Tramp maraqlı bir açıqlama verib.

"Mənim dediyim hər şey düzgün idi. 11-17 yanvar tarixinə nəzər salın, yoluxma və ya ölüm faktı yoxdur. İlk yoluxmanın ortaya çıxmasının ardından yanvarın 31-də Çin ilə sərhədlərimiz bağlandı. Co Bayden və demokratlar məni irqçilikdə günahlandırdılar. Nə edə bilərdim? Məni günahlandırırsınız ki, virus yayıldığı halda heç bir tədbir almırdım. Çiçəklənmə dövrü yaşayan iqtisadiyyatımıza zərərmi vurmalıydım? ", -deyə Tramp özünü müdafiə edib.



Məlumat üçün bildirək ki,587 min insan ABŞ da koronavirusa yoluxub.Dörd mindən çox adam isə virusun qurbanı olub.

