Müstəqil Türkiyə Partiyasının (Bağımsız Türkiyə Partiyası) sədri Haydar Baş koronavirusdan ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, O, Trabzonda müalicə aldığı xəstəxanada vəfat edib.

Xatırladaq ki, aprelin 13-də Haydar Baş koronavirusa yoluxma diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. Onun ailə üzvlərindən 8 nəfərin də koronavirus testinin nəticəsi pozitiv çıxıb.

Mənbə:"CNNTurk"



