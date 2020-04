“AzərEnerji” və “Azərişıq” kollektivləri Birinci vitse-perzident Mehriban xanım Əliyevanın irəli sürdüyü xoş təşəbbüsə qoşularaq karantin rejimində qan ehtiyatı azalan talassemiya, hemofiliya və leykoz xəstəliyindən əziyyət çəkən uşaqlara üçün qan verirlər.

Qanvermə aksiyası karantim rejiminin tələblərinə uyğun olaraq xüsusi qrafiklə, kütləvilik yaratmadan həyata keçirilir və iki gün davam edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.