ABŞ-dan dəhşətli görüntülər: Morqlar doldu, cəsədləri görün hara yığırlar - FOTOLAR

Çində meydana gələn yeni növ koronavirusun mərkəzi halına gələn ABŞ-da qeydə alınan görüntülər ölkədə vəziyyətin ağırlaşdığını göstərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nyu-York şəhərindəki toplu məzar görüntülərindən sonra bu dəfə də ABŞ mediası Detroytdakı xəstəxanalardan birində boş otaqlara yığılan cəsədlərin fotolarını paylaşıb. Buna səbəb isə morqlarda yer qalmamasıdır. Bu otaqlarda normalda xəstəxanada işləyənlərin yatdığı və dincəldiyi bildirilib.

Qeyd edək ki, ABŞ-da bu günə qədər 587 mindən çox yoluxma halı aşkarlanıb, ölənlərin sayı isə 23 min 644-dür.

Mənbə: HaberGlobal

