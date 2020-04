Gürcüstan hökuməti ölkədə tətbiq olunan fövqəladə vəziyyət rejiminin müddətini mayın 10-dək uzatmaq niyətindədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Baş Nazir Giorgi Qaxariya məlumat verib.



"Prezidentdən xahiş edirəm ki, yaxın günlərdə fövqəladə vəziyyət rejiminin mayın 10-dək uzadılması ilə bağlı parlamentə müraciət etsin",- deyə Baş Nazir bildirib.



Qaxariyanın sözlərinə görə, belə bir qərarın verilməsi Gürcüstanda koronavirusun yayılmasının qarşısını almaq üçün vacibdir.

