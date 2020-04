Böyük Britaniyda son 24 saat ərzində 778 nəfər koronavirusun qurbanı olub.

Metbuat.az xarici KİV-ə istindən xəbər verir ki, bununla ölkədə koronavirusdan ölənlərin 12 min 107-yə çatıb.



Britaniyada "COVİD-19" yoluxma sayı isə bir gündə 5252 nəfər artaraq 93 min 873-ə yüksəlib.



