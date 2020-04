Bu tələbələrin ödədikləri təhsil haqları geri qaytarılacaq

Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə sosial baxımdan həssas əhali qrupuna aid edilən ailələrin üzvü olan tələbələrin ödədikləri təhsil haqları geri qaytarılacaq.

Metbuat.az trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Təhsil nazirinin müavini İdris İsayev deyib.

Onun sözlərinə görə, bu, dövlətin humanist yanaşmasıdır:

“Elə tələbə var ki, o, sosial baxımdan həssas tələbə kateqoriyasına aiddir, amma təhsil haqqının bir hissəsini apreldə ödəyib. Ədalətli yanaşma bundan ibarətdir ki, vəsaiti ödəyib-ödəməməsindən asılı olmayaraq, dövlət həmin vəsaiti belə tələbələr üçün ödəyəcək. Artıq ödənilmiş vəsaitlər növbəti semestrlər üzrə təhsil müəssisəsi tərəfindən təhsil haqqı kimi əvəzlənə və nəzərə alına bilər”.

İ.İsayev qeyd edib ki, təhsil səviyyəsini bitirmək üzrə olan tələbələrin də təhsil haqları geri qaytarılacaq:

“Ola bilər ki, tələbə 4-cü kursda oxuyur və artıq təhsil haqqını ödəyib. Onların da təhsil haqqı geri qaytarılacaq. Çünki bu tələbələrin ailələrinin gəlirləri təhsil haqlarını ödəməyə imkan vermir. Onlar bu vəsaitləri ya kredit, ya da yaxın qohumlarından, tanışlarından aldıqları vəsait hesabına ödəyirlər. Dövlətin humanist yanaşması ondan ibarətdir ki, tələbənin təhsil haqqını ödəyib-ödəməməsindən asılı olmayaraq, bu vəsait qarşılanır”.

Xatırladaq ki, koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar

