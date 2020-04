İtaliyada son sutkada daha 602 nəfər koronavirusdan ölüb, 2972 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.



Bildirilib ki, İtaliyada pandemiya qurbanlarının sayı 21 min 67 nəfərə çatıb. Hazırda ölkədə koronavirsa yoluxanların sayı 162 min 488, sağalanların sayı isə 37 min 130 nəfərdir.

