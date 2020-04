Dərslərin nə vaxt başlanması ilə bağlı TƏHSİL NAZİRİNDƏN AÇIQLAMA

"Təhsil sistemi çox böyük bir sistemdir. Təhsil sistemində tam tədrisin bərpa olunması, 2 milyon insanın gündəlik hərəkəti deməkdir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu AzTv-nin "Hədəf" verilişində təhsil naziri Ceyhun Bayramov deyib.



Dərslərin nə vaxt başlanması ilə bağlı məsələyə gəlincə nazir bildirib: "Hazırda Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargah bütün məsələləri və riskləri nəzərə alaraq, ölçüb-biçilmiş formada, sanitar-epdimioloji vəziyyətdən asılı olaraq, qərar qəbul edəcək. Tədris müddətinin dayandırılmasının uzadılması barədə qərar qəbul olunarsa, bu həftə ərzində Azərbaycan ictimaiyyəti bu barədə məlumatlandırılacaq".

