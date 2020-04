TƏBİB (Tibbi Ərazi Bölmələrinin İdarəetmə Birliyi) koronavirusla bağlı son sutkaya olan statistik məlumatları paylaşıb.

Metbuat.az-ın məlumata görə, bu gün ərzində 3106 test edilib. Bununla da pandemiya dövründə edilən koronavirus testlərinin sayı 71 736-ya çatıb.

Məlumatlara görə hazırda aktiv xəstə sayı 833-dür. Onlardan doqquzu reanimasiyada, altı nəfər isə süni tənəffüs cihazına bağlıdır.

