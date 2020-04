Türkiyədə 90 min məhkumun azadlığa buraxılması gözlənilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə qanunvericiliyində 11 qanunun 70 maddəsinə dəyişiklik edilib. Bunun əsasında məhkumların cəza müddəti yenidən müəyyənləşdirilib.



Türkiyə parlamenti (Türkiyə Böyük Millət Məclisi) tərəfindən qəbul edilən yeni qərarın qüvvəyə minməsindən sonra 90 min məhkumun sərbəst buraxılması nəzərdə tutulub.

