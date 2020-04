Bakıda xarici ölkə vətəndaşının meyiti tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Nəsimi rayonu, Azadlıq prospekti, ev 33, mənzil 13 ünvanında baş verib.

Həmin ünvanda müvəqqəti yaşayan əcnəbi Rza Ahmed Ayoub Muhammad oğlu ürək tutmasından dünyasını dəyişib. Meyit daxili və xarici müayinə edilib, üzərində heç bir zorakılıq aşkarlanmayıb.

Faktla bağlı Nəsimi rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

