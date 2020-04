Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində azərbaycanlı iş adamı koronavirus səbəbindən vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Moskvada yaşayan Vasif adlı iş adamının yaxınları onun fotosunu paylaşaraq başsağlığı veriblər. Bildirilib ki, təxminən 10 gün əvvəl Vasifdə koronavirus aşkar edilib. Tibbi müdaxilələrə baxmayaraq o vəfat edib.

Vəfat edən şəxsin cənazəsinin həftənin şənbə günü ölkəyə gətiriləcəyi gözlənilir.



