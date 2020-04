Yaponiyada koronavirusdan 400 min insan ölə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Xokkaydo Universitetinin professoru Xirosi Nisiura bildirib.

O qeyd edib ki, əgər lazımi ölçülər götürülməsə, Yaponiyada koronavirusa yoluxanların sayı 850 minə çata və onların yarısı dünyasını dəyişə bilər.

Qeyd edək ki, hazırda Yaponiyada virusa yoluxanların ümumi sayı 8915 nəfərdir. Bu ölkədə virusdan 175 nəfər ölüb.

