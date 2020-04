Bakıda bahalı avtomobillərin toqquşma anı - ANBAAN VİDEO

Bakıda yol hərəkəti qaydalarını pozan sürücü qəza törətdi.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Nəsimi rayonu ərazisində qeydə alınıb.

Belə ki, "Mercedes Gelandewagen” ilə "Mercedes GL” markalı avtomobillər toqquşub. Qəzaya səbəb yüksək sürətlə gələn "Gelandewagen”in sürücüsünün işıqforun qırmızı işığının tələblərini pozaraq hərəkətə davam etməsi olub.

Qəza anı "Mercedes Geländewagen” markalı avtomobildə quraşdırılmış videoregistrator vasitəsilə qeydə alınıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

