İşsiz kimi qeydiyyata alınan şəxslər üçün aprelin 9-dan etibarən və gündəlik olaraq birdəfəlik ödəmə vəsaitlərinin bank və poçt filiallarına köçürülməsinə başlanıb və artıq 100 min işsiz şəxs üçün bu vəsaitin köçürülməsi həyata keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu günə qədər işsizlərə verilən vəsaitin həcmi 19 milyon manat təşkil edib.

Aprelin 14-ü üçün 25 min işsiz şəxsə ödəniş edilib.

