Koronavirus səbəbindən 26 mindən çox insanın öldüyü ABŞ-da epidemiyanın mərkəzi olan Nyu-Yorkla bağlı diqqət çəkən fakt ortaya çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nyu-York şəhər Səhiyyə Departamentinin məlumatına görə, şəhərdə koronavirus testindən keçirə bilmədikləri 3 min 700-dən çox insan koronavirus səbəbindən həyatını itirib.

Sözügedən insanlarda hərarət, öskürək və nəfəs darlığı müşahidə olunsa daŞ onlar xəstəxanaya aparılmayıblar.

Mənbə: Ntv.com.tr

