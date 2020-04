Çində yeni aparılan araşdırmalara görə, koronavirusun yayılma məsafəsi 4 metrə qədər çıxa bilir. Mütəxəxsislər buna görə də, sosial məsafənin ən azı 4 metr olması gərəkdiyini bildiriblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, araşdırma nəticəsində koronavirusun ayaqqabı altında da yaşaya bildiyi məlum olub. Həmçinin virusun kompüter siçanlarında, zibil qutularında və və xəstə yataqlarının ətrafında yayıldığı kəşf edilib.

Mənbə: haberler.com

