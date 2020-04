Yarasalarda 6 yeni koronavirus növü kəşf edildi

"PREDİCT" adlı layihə çərçivəsində Asiya ölkəsi Myanmada yarasalar üzərində araşdırma aparan heyət 6 yeni koronavirus növü kəşf edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, kəşf edilən 6 yeni koronavirus növündən üçü alfakoronavirus, üçü isə betakoronavirus olaraq sinifləndirilib. Araşdırmaçılar kəşf edilən bu yeni növlərin "Covid-19" ilə eyni sinfə daxil olduğunu bildiriblər.

Qeyd edək ki, "Covid-19" virusunun da məhz yarasalardan qayanqlandığı düşünülür. Alimlər minlərlə koronavirus növünün olduğunu ehtimal edirlər.

Mənbə: Daily Mail

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.