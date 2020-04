Bakupost.az xəbər portalına yeni baş redaktor təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bundan sonra sayta tanınmış jurnalist Bəxtiyar Əlirzayev rəhbərlik edəcək.

B.Əlirzayev bundan əvvəl Publika.az, ATV.az, Faktor.az saytlarına rəhbərlik edib, bir neçə maraqlı layihənin müəllifi olub.



"BakuPost" saytı 17 oktyabr 2016-cı ildən fəaliyyət göstərir. Azərbaycan Mətbuat Şurasının üzvüdür.

