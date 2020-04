Türk alimin bu sözləri ölkədə gündəm oldu: "Koronavirusa yoluxan ilk 50-60 nəfəri adaya aparıb..."

Türkiyəli professor Əli Dəmirsoyun koronavirusla bağlı verdiyi açıqlama ölkədə gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Halk Tv"də canlı yayımda qonaq olan alim belə demişdi:

"Bu virusun qarşısını almaq olardı. Bilirsiniz necə? Belə bir virus meydana gəlsəydi nə edərdim bilirsiz? Oradakı o 50-60 insanı bir adaya aparardım. Ya təcrid edər, ya da öldürərdim. Bax buna elm deyilir".

Professorun bu açıqlamasından sonra ölkənin öndə gedən alimləri bir açıqlama hazırlayıblar. Bu günə qədər bu bildiriş məqsədli açıqlamanı 74 alim imzalayıb. Sözügedən yazıda deyilir:

"Epidemiya yayılmasın deyə insanları öldürmək elmi bir həll deyildir. Elm virus yayılmasın deyə insanların təcrid və ya ölümünü təklif etməz".

Mənbə: Haberler.com

