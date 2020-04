Koronavirus pandemiyası ilə bağlı Azərbaycanda karantin elan edilsə də, Sabunçu Rayon Mərkəzi Poçtunda karantin qaydalarına əməl edilməyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, poçtda 190 manat yardımı insanlara karantin qaydalarına tam zidd şəkildə ödənilir. Belə ki, insanlar arasında 1,5 metrlik ara məsafə gözlənilmir, girişdə dezinfeksiya məhlulları yoxdur.

Qeyd edək ki, bu barədə görüntüləri "Anews.az" saytı yayıb.

