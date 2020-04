İran rəsmisi: “Yoluxanların gerçək sayı rəsmi rəqəmlərdən çoxdur”

“Məhdud test imkanları səbəbindən koronavirusa yoluxanların gerçək sayı rəsmi rəqəmlərdən çoxdur”.

Metbuat.az IRNA-ya istinadən xəbər verir ki, bunu İranın səhiyyə nazirinin müavini Əlirza Rəisi açıqlayıb.

Ə.Rəisi aşkarlanan yeni halların sayının azalmasının pandemiyanın ölkədə səngiməsi anlamına gəlmədiyini açıqlayıb:

“Hazırkı mərhələdə hədəfimiz virusun yayılma zəncirini kəsməkdir. Ən kiçik laqeydlik yoluxma hallarının pik nöqtəyə çıxmasına və xəstəxanalarda sıxlığa yola aça bilər”.

Qeyd edək ki, İranda koronavirus qurbanlarının sayı 4 777 nəfərdir. Ölkədə indiyədək 76 389 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb.

