"Fevralın 28-dən aprelin 12-nə qədər olan dövrə yekun vura bilərik. Son günlərə qədər neqativ tendensiya müşahidə olunurdu. Amma bir gündə pozitiv hadisə baş verdi və yoluxma sayında ciddi azalma müşahidə olundu".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov brifinqdə çıxışı zamanı deyib.

O bildirib ki, bu gün 56 yeni yoluxma və 53 sayda sağalma var.

