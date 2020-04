"Bu həftənin sonuna qədər Şəkidə, gələn həftədən isə Sumqayıtda laboratoriya istifadəyə veriləcək".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu TƏBİB-in İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın brifinqində çıxışı zamanı deyib.

O bildirib ki, virusun ölkədə hansı genotip əsasında yayılması araşdırılır: "Hazırda mütəxəssislər bu tədqiqatlarla məşğuldular"

