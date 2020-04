"Son müddətdə sağalmanın müsbət tendensiyası olsa da, hələ ümumu vəziyyətlə bağlı qeyri-müəyyənlik qalır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Nazirlər Kabinetinin Mətbuat Xidməti İbrahim Məmmədov deyib.

O bildirib ki, təhsil müəssisələrində tədrisin bərpa olunması da müzakirə olunan məsələlərdəndir:

"Ancaq dərslərin nə vaxt bərpa olunacağını indidən demək mümkün deyil".

