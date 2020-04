Nazirlər Kabineti rəsmisi: "Aprelin 20-dən sonra..."

“Aprelin 20-dən sonra vətəndaşlarımızın ölkəmizə gətirilməsi üçün şərait yaradılacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın keçirdiyi mətbuat konfransında qurumun Mətbuat Xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov deyib.

Onun sözlərinə görə, Rusiyadan gələnlərin sayının çox olması gözlənilir:

“Vətəndaşlar ölkəmizə gəlmək üçün “Evə gedirəm” adlı portal vasitəsilə müraciət edəcəklər.

Portal aprelin 17-dən fəaliyyətə başlayacaq”.

“Həftəfə 300-400 vətəndaş ölkəmizə gətiriləcək”, - deyə İ.Məmmədov qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.