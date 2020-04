Azərbaycanda koronavirusa yoluxan həkimlərin sayı AÇIQLANDI

Azərbaycanda 6 həkim koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu bu gün keçirilən mətbuat konfransında TƏBİB-in İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı deyib. Onun sözlərinə görə, həmin həkimlərdə virusa yoluxma halı qeydə alınıb.

R.Bayramlı bildirib ki, Cəlilabad Xəstəxanasında 10 nəfər həkimin koronavirusa yoluxması xəbərləri həqiqətə uyğun deyil:

"Həmin xəstəxanada bir həkim və bir nəfər də tibb işçisi virusa yoluxmuşdu".

TƏBİB rəsmisi əlavə edib ki, başqa bir xəstəxanada isə təsərrüfat işçisinin virusa yoluxması müəyyən edilib və karantinə götürülüb.

