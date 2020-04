Koronavirusdan ölən şəxslər dövlət hesabına dəfn olunur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Nazilər Kabinetinin mətbuat katibi İbrahim Məmmədov bildirib.

TƏBİB-in İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı isə qeyd edib ki, xəstəxanada vəfat edən şəxslərin ailələrinə hər bir dəstək verilir.

