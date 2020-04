Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların yaş qruplarına və cinsiyyətinə görə SAYI AÇIQLANDI

Azərbaycanda koronavirusa yoluxanlardan 640 nəfəri kişi, 557 nəfəri isə qadınlardır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu bu gün keçirilən mətbuat konfransında Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı bildirib.

Onun sözlərinə görə, virusa yoluxanlar yaş qruplarına görə 0-9 yaş arasında 66 nəfər, 10-19 yaş arası 60, 20-29 yaş arası 175, 30-39 yaş arası 214, 40-49 yaş arası 198, 50-59 yaş arası 248, 60-69 yaş arası 157, 70-79 yaş arası 56 nəfərdir. 80 və yuxarı yaş qrupunda isə 23 nəfərdə yoluxma qeydə alınıb.

