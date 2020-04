“Daxili İşlər Nazirliyinin saat 21:00-dan sonra evdən çıxmamaq tövsiyəsi yanlış şərh olunub”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Nazirlər Kabinetinin mətbuat katibi İbrahim Məmmədov deyib.

O bildirib ki, komendant saatının tətbiq edilməsi gündəmdə deyil: “ Bu gün belə bir məsələ yoxdur. Tövsiyə ilə qadağanı qarışdırmayın. Biz də əhaliyə tövsiyə edirik ki, zərurət olmadıqca evdə qalsınlar.

DİN-in bu tövsiyəsi icazələrdən sui-istifadə edən şəxslərə nəzərən verilib”.

