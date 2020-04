"Footy Headlines" portalı "Liverpul"un 2020/21 mövsümü üçün yeni ev formasının şəkillərini yayımlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni forma ənənəvi olaraq qırmızı rəngdədir. Gerb, sponsor loqotipləri isə ağ rəngdədir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.