Bir müddət öncə Azərbaycanda gənc qızın "Tik-tok" sosial şəbəkəsində canlı yayım zamanı şəhidləri təhqir etməsi cəmiyyətdə ciddi narazılığa və narahatlığa səbəb olmuşdu.

Metbuat.az redaktor.az-a istinadən xəbər verir ki, onun bu sözlərindən qəzəblənən başqa qız polisə müraciət edib.

Daha sonra yayımı həyata keçirən və Bakı sakini olan qız Azərbaycan xalqından üzr istəyib.

Daha ətraflı videodan izləyin (18+):

