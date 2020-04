Azərbaycanlılar arasında #pillowchallenge həştəqinə qoşulanların sayı çoxalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, çılpaq bədənə yastıq bağlayıb şəkil sosial şəbəkədə paylaşan tanınmışları təqdim edirik:

Aparıcı Çinarə Əliyeva

Sosial şəbəkədə Gia Mendez kimi qeydiyatdan keçən fitnes-trener və fitnes model

Müğənni Sevinc Ağaşirinova

Aktrisa Pərvin Abıyeva

Sosial şəbəkə fenomeni Bayram Nurlu

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.