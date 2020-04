Türkiyə mətbuatı Kamildən yazdı: "Küçə-küçə düşüb insanlara yardım etdi"

Türkiyə mətbuatı tanınmış idmançı Kamil Zeynallıdan yazıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, koronavirusla bağlı ən başdan dövlətə dəstək məqsədi ilə kasıb və imkansız ailələrinin yanında olan Kamil haqqda Türkiyə mətbuatında geniş video yayımlanıb:

"Azərbaycanlı xeyirsevər idmançı koronavirusla bağlı iş yerləri bağlanan insanlara göstərilən yardımları ilə həqiqi və milli birlik göstərib. Bəzən məşhur idmançının xeyirsevərliyini dəstəkləməyən və məhəl qoymadan öz yardımlarını davam etdirir. Küçədə gördüyü insanlara, bomjlara tibbi və qida yardımı edir. Evsiz və kimsəsiz yaşlı insanların səhhəti ilə də maraqlanır. Tanınmış idmançı dostları ilə qurduğu yardım aksiyasını hələ də davam etdirir".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.