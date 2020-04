Koronavirusu qanı ilə müalicə edən qız: '' Sanki yenidən doğuldum...'' - FOTO

Türkiyənin Diyarbakır şəhərində Təcili Sağlamlıq Xidmətinin tibb işçisi 28 yaşlı Mələk İldırım koronavirusla mübarizədən sonra öz qan plazması ilə xəstələrə şəfa olur.

Metbuat.az xəbər verir ki, ad günündə koronavirus diaqnozu ilə 14 günlük karantin rejimindən sonra sağalan Mələk indi koronavirusa yoluxmuş digər xəstələrə kömək edir.

O Diyarbakırda ilk immun qan plazması donorudur. İki dəfə qanı ilə koronaviruslu xəstənin sağalmasında böyük köməklik göstərmiş 28 yaşlı gənc qız deyir ki, O bu addımı ilə sanki yenidən doğulub.

''Mən tez sağaldım. Amma mənim qədər şanslı olmayanlar da var. Ona görə də gəlin bir-birimizə dəstək olaq. Hər bir insanın plazması bir neçə xəstənin sağalması deməkdir"

Qazi Yaşargil Təhsil və Araşdırma Xəstəxanasının hematoloqu doktor Çingiz Dəmir, koronavirusun bütün dünyada olduğu kimi Türkiyədə də gündəmi işğal etməyə davam etdiyini vurğulayaraq, qeyd edib ki, "Bir çox insanımız təəssüf ki, bu xəstəliyin pəncəsində mübarizə aparır. İmmun plazma dediyimiz müalicə metodunu bu günə qədər bir çox xəstəmizə tətbiq etdik. Donorlar heç bir problem yaşamırlar. 45 dəqiqə ərzində aparılan bu prosesə tam zəmanət veririk. Sağalmış bütün vətəndaşlarımıza səslənərək demək istəyirəm ki, öz qan plazmaları ilə onlar koronavirusa yoluxmuş xəstələrin sağ qalmasına ciddi töhfə verəcəklər ''

Mənbə:Cnntürk

