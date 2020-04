Rusiyada son bir gündə 3 448 nəfərə koronavirus diaqnozu qoyulub, 34 nəfər virusun qurbanı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ölkənin Operativ Qərargahı açıqlayıb.

Məlumata görə, bununla da yoluxanların sayı 27 938 nəfərə, ölənlərin sayı 232-ə, sağalanların sayı isə 2 304 nəfərə çatıb.

Bildirilib ki, yeni yoluxmaların əksəriyyəti paytaxt Moskvada aşkarlanıb - 1370.

Qeyd edək ki, Rusiyada koronavirusa ilk yoluxma faktı yanvarın 31-də qeydə alınıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.