Çində meydana gələn və bütün dünyaya yayılan yeni növ koronavirusun ən dəhşətli günlərindən biri yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, son 24 saatda ABŞ-da rekord sayda ölüm qeydə alınıb. Belə ki, son sutkada ölkədə 2 min 410 nəfər virus səbəbindən həyatənə itirib. Son 24 saatda koronavirusa yoluxanların sayı isə 27 min 48 olub.

Bununla da, ABŞ-da virusdan ölənlərin sayı 26 min 59 olub, yoluxanlar isə 609 min 685 nəfərdir.

Mənbə: cnn.com

